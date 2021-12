Covid-19. Costa admite prolongamento de medidas e quarta dose da vacina

"A 9 de janeiro não vamos estar em condições de poder retirar essas medidas", adiantou.

Em declarações aos jornalistas, António Costa admite que as medidas serão "seguramente" prorrogadas com a maior predominância da nova variante, a Ómicron, em território europeu

"Se é possível antecipar o que vai ser a evolução [da pandemia], podemos prever que a partir de 9 de janeiro nós vamos ter que manter as medidas de controlo das fronteiras", disse o primeiro-ministro português, em declarações è entrada para o Conselho Europeu. "Se é possível antecipar o que vai ser a evolução [da pandemia],", disse o primeiro-ministro português, em declarações è entrada para o Conselho Europeu.







"Esta variante está a difundir-se muito intensamente na Europa, e também em Portugal, e não vamos poder desarmar, vamos ter que manter ou mesmo reforçar, se for necessário", acrescentou.

Portugal já pediu vacinas a contar com uma eventual quarta dose, dada a populações mais fragilizadas. Estas inoculações, explicou, estarão disponíveis a partir da primavera e desde logo preparadas para a nova variante da Covid-19, a Ómicron.

O chefe de Governo sublinhou queEstas inoculações, explicou, estarão disponíveis a partir da primavera e desde logo preparadas para a nova variante da Covid-19, a Ómicron.

"Está neste momento, aliás, um novo processo de compra de uma vacina adaptada à Ómicron, que só estará disponível depois da primavera. Nós já apresentámos o nosso pedido de aquisição dessas vacinas acima do que era o pro-rata em função da população que temos", adianta António Costa.







O governante explica que esta compra acima do necessário visa garantir "todas as condições para poder adotar uma quarta dose de reforço, se ela vier a ser necessária, como infelizmente acho que é de prever que virá a acontecer".







De acordo com as indicações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e da Agência Europeia do Medicamento (EMA), este novo reforço será apenas para populações mais vulneráveis, adiantou António Costa.







António Costa enfatizou também a importância da compra conjunta de vacinas e medicamentos contra a Covid-19 entre os 27 Estados-membros.





Também sobre a pandemia, o primeiro-ministro disse estar confiante de que os portugueses vão tomar "o máximo de cautelas" na época de festas que se aproxima.