Covid-19. EMA autoriza vacinas da Pfizer e Moderna adaptadas à Ómicron

Estas vacinas "visam a subvariante Omicron BA.1, além da estirpe original" de Covid-19, segundo indicou a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) em comunicado





De acordo com as autoridades europeias,





Assim, as novas inoculações podem ampliar a proteção contra diferentes estirpes a ajudar a manter um nível reduzido de infeções.







Estas versões reduzidas são recomendadas para o reforço de vacinação de pessoas a partir dos 12 anos na União Europeia.







"Iremos agora proceder a uma autorização acelerada destas vacinas para assegurar que possam ser rapidamente implantadas em toda a UE", garantiu, em comunicado, a comissária europeia para a Saúde, Stella Kyriakides.







As vacinas em causa, desenvolvidas pela Pfizer/BioNTech e pela Moderna, demonstraram ser mais eficazes em desencadear uma resposta contra as novas variantes do que as vacinas originais.





Os efeitos colaterais observados com as vacinas adaptadas foram comparáveis aos observados com as originais e foram geralmente leves e de curta duração, indica a EMA.





O parecer dos peritos será agora enviado à Comissão Europeia, a quem caberá adotar uma decisão final.





Apesar desta atualização, a EMA indica que as vacinas originais continuam a ser eficazes na prevenção de doenças graves, hospitalização e morte associadas ao Covid-19 e poderão continuar a ser utilizadas nas campanhas de vacinação na UE, em particular nas primeiras doses.





Serão as autoridades nacionais dos Estados-Membros da UE a determinar quem deve receber as vacinas adaptadas e quando, tendo em conta fatores como as taxas de infeção e hospitalização, o risco para as populações vulneráveis, a cobertura vacinal e a disponibilidade de vacinas.