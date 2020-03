Covid-19: Espanha paralisa todas as atividades não essenciais a partir de segunda-feira

Foto: Borja Puig de la Bellacasa - EPA

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou sábado a paralisação de todas as atividades não essenciais no país, entre 30 de março e 09 de abril, medida que será aprovada no domingo, em Conselho de Ministros extraordinário.