Covid-19. Estados Unidos com 1110 mortos e mais de 53 casos em 24 horas

Desde o início da pandemia no país foram contabilizados 5.138.850 de infeções e 164.480 óbitos, de acordo com a contagem independente da universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste), até à 1h00 desta quarta-feira em Lisboa.Só na cidade de Nova Iorque morreram 23.592 pessoas.Seguem-se Nova Jérsia, com 15.890 mortes, Califórnia, com 10.528, Texas, com 9196, e Massachusetts, com 8751. Outros Estados com um elevado número de óbitos são a Florida (8553), o Illinois (7866), a Pensilvânia (7343) e o Michigan (6533).

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.