Covid-19. Estados Unidos com 1.369 mortes e 23.604 infeções nas últimas 24 horas

De acordo com os números contabilizados até à 1h00 desta quinta-feira em Lisboa, o país registou também mais 23.604 infeções nas últimas 24 horas, atingindo os 1.550.959 casos confirmados desde o início da pandemia.



Os Estados Unidos são de longe o país com mais vítimas mortais em todo o mundo e mais casos de infeções confirmadas.



O estado de Nova Iorque continua a ser o principal foco da pandemia naquele país, com 354.370 casos confirmados e 28.636 mortos. Só na cidade de Nova Iorque morreram 20.934 pessoas.