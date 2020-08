Covid-19. Estados Unidos com mais 1226 mortos e 44.579 casos

Embora Nova Iorque já não seja o Estado com o maior número de infeções, continua a ser o que conta mais mortes (32.857), um número superior ao de países como França ou Espanha. Só na cidade de Nova Iorque morreram 23.642 pessoas.Seguem-se Nova Jérsia (15.925 mortos), Califórnia (11.442), Texas (10.634), Florida (9758), Massachusetts (8842), Illinois (7994), Pensilvânia (7474) e Michigan (6608).Em termos de casos de Covid-19 e desde o início da pandemia, a Califórnia registou 637.327, seguida da Florida, com 579.932, do Texas, com 567.856, e de Nova Iorque, com 426.579.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.