Covid-19. Estados Unidos com mais 1.390 mortos e 183 mil casos

De acordo com os números contabilizados pela instituição norte-americana o país acumulou mais de 14,9 milhões de casos desde o início da pandemia, contando ainda 283.621 mortes.



Este é o segundo dia consecutivo em que o número de infetados fica abaixo dos 200 mil, depois de os Estados Unidos terem registado recordes sucessivos no número diário de infeções.



No sábado, o país contabilizou 229.859 novos casos da doença, depois de no dia anterior ter registado 225.594 infeções.



Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela covid-19, e também com mais casos de infeção confirmados (14.932.613).



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.535.987 mortos resultantes de mais de 67 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.