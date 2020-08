Covid-19. Estados Unidos com mais de cinco milhões de casos desde o início da pandemia

A primeira potência económica mundial é de longe a mais atingida em todo o mundo pela doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), com mais de 162 mil óbitos.Há pouco mais de duas semanas, o número de casos confirmados no país tinha já atingido os quatro milhões.Para ajudar milhões de norte-americanos no desemprego devido à pandemia e às medidas de confinamento impostas para controlar a doença, o presidente Donald Trump anunciou, no sábado, um novo plano de ajuda à economia do país. Trump promulgou o documento por decreto, por falta de acordo no congresso norte-americano.", denunciou o candidato democrata à Casa Branca Joe Biden, ao criticar a inação de Trump.", acusou o ex-vice-presidente norte-americano, que vai disputar com Trump as eleições presidenciais de novembro.O número de contágios disparou a partir do final de junho nos Estados Unidos, que registaram até mais de 70 mil novos casos diagnosticados por dia em meados de julho.

Apesar destes números, o regresso à escola, com aulas presenciais, começou já em vários estados.