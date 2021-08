Covid-19. EUA aprovam uso total da vacina da Pfizer e advertem contra antiparasitário animal

A FDA (Food and Drug Administration) “aprovou a primeira vacina contra a Covid-19” nos Estados Unidos, anunciou o regulador em comunicado, tendo-se para tal fundamentado nos dados de acompanhamento de longo prazo apresentados pela companhia farmacêutica.





A vacina da Pfizer/BioNTech, tal como as da Moderna e da Johnson&Johnson, tinha desde dezembro uma autorização temporária de emergência. A partir de agora pode ser ministrada livremente em pessoas com mais de 16 anos, em duas doses. Será comercializada com o nome Comirnaty.





"Embora milhões de pessoas já tenham recebido as vacinas contra aCovid-19 com segurança reconhecemos que, para alguns, a aprovação de uma vacina pela FDA pode agora inspirar confiança adicional para serem vacinados", declarou Janet Woodcock, do regulador norte-americano.

A variante Delta atingiu com maior gravidade as zonas do país com mais baixos índices de vacinação, tendo alguns Estados ficado sem capacidade de tratamento intensivo. A maior parte das hospitalizações são de pessoas não vacinadas.

“Tu não és um cavalo”

No mesmo dia em que a vacina Pfizer é aprovada, a FDA recomeça uma campanha de informação para desincentivar a utilização de ivermectina, um fármaco utilizado na desparatização de animais, contra a Covid-19.







You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4 — U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021

“Tu não és um cavalo”, dizia. “Tu não és uma vaca. A sério, pessoal. Parem com isso”, lê-se nopublicado pela FDA.

A utlização deste fármaco no tratamento contra a Covid-19 foi impulsionada nas redes sociais, por políticos e por meios de comunicação conotados com a direita.











Em dezembro, no Senado, alguns médicos defenderam o uso da ivermectina juntamente a hidroxicloroquina, antes defendida por Donald Trump, entre outras terapias alternativas.



A ivermictina chegou mesmo a ser chamada de “droga milagrosa” pelo especialista em doenças pulmonares Pierre Kory, do centro médico Aurora St. Luke, em Milwaukee. Posteriormente, os resultados dos testes indicaram que o fármaco não inibia a replicação do vírus.



“É muito diferente de uma replicação de laboratório in vitro para ajudar os humanos”, explicou Nasia Safdar, diretora médica de prevenção de infecções do Hospital da Universidade de Wisconsin-Madison, citada pela Associated Press.



“A melhor proteção que temos contra a Covid-19 é a vacina e, se você apanhar Covid-19, nós realmente temos tratamentos que funcionam. A ivermectina não é um deles”, declarou o cirurgião Vivek Murthy à CNN.



A ivermictina está aprovada “para o tratamento de determinados parasitas internos e externos em várias espécies animais” e as “pessoas nunca devem tomar fármacos animais (uma vez que) a sua utilização acarreta pode causar sérios danos”, lê-se na



“Qualquer uso da ivermictina para a prevenção e tratamento da Covid-19 deve ser evitado”, refere ainda o documento. Os seus autores notam ainda que qualquer “medicação para tratar ou prevenir a Covid-19” deve ser prescrita por um médico ou adquirida através de “fontes legítimas”.







Na semana passada, pelo menos uma pessoa foi hospitalizada no Mississippi, devido à toma de ivermictina. Ainda de acordo com a FDA, a procura da substância para uso humano tem aumentado, o que a torna mais difícil de encontrar pelos proprietários de animais.