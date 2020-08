Covid-19. EUA com 1.181 mortos e mais de 61 mil casos nas últimas 24 horas

Os últimos números elevam o total de mortes para 154.319 e o de casos confirmados para 4.611.517.



O balanço realizado à 1h00 deste domingo em Lisboa confirmou que apesar de Nova Iorque já não ser o estado com o maior número de infeções, ainda é o que regista mais mortes nos Estados Unidos, com 32.694, mais do que França ou Espanha.



O saldo provisório de mortes já excedeu em muito as mais baixas estimativas da Casa Branca.



Trump estava confiante de que o número final seria entre 50 mil e 60 mil mortes, embora mais tarde tenha subido a estimativa para 110 óbitos, um número que também foi excedido.



Já o Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, cujos modelos de previsão da evolução da pandemia têm servido de base para os cálculos feitos a partir da Casa Branca, indica atualmente que os Estados Unidos vão chegar às eleições presidenciais de 3 de novembro atingir os 230 mil.