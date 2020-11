Covid-19. EUA registam mais de 835 mortos e de 176 mil casos num só dia

Embora Nova Iorque já não seja o estado com o maior número de infeções, continua a ser o mais atingido em mortes (34.339).O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington estimou que até ao final do ano os Estados Unidos vão atingir as 320 mil mortes até ao final do ano e 440 mil até 1 de março.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.







Recorde-se que na próxima quinta-feira (27 de novembro) o país celebra o Dia de Ação de Graças, conhecido em inglês como "Thanksgiving Day", um feriado celebrado sobretudo nos Estados Unidos, no Canadá e nas ilhas do Caribe, observado como um dia de gratidão a Deus, com orações e festas, pelos bons acontecimentos ocorridos durante o ano.







O dia assinala-se sempre na 4.ª quinta-feira de novembro.