Covid-19. Índia com 379 mortos e número recorde de casos num só dia

Os 20.903 novos casos elevaram o total de contágios para 625.544, enquanto o número de óbitos é agora de 18.213.



A manter-se a atual taxa de infeções, a Índia deve superar os 660 mil casos da Rússia nos próximos dias e tornar-se no terceiro país mais atingido, depois dos Estados Unidos e do Brasil.



A Índia tem a oitava maior taxa de mortalidade do mundo, de acordo com uma contagem da Universidade Johns Hopkins (EUA).



Após um rigoroso confinamento de dois meses, a Índia diminuiu as suas restrições na maior parte do país, exceto nas áreas de maior risco.



O Ministério da Cultura decidiu reabrir todos os monumentos na segunda-feira, tendo determinado um limite para o número de visitantes e o uso obrigatório de máscaras.