Covid-19. Índia com mais 36.470 casos o número mais baixo em três meses

Apesar de uma redução gradual do número diário de casos nas últimas semanas, a Índia continua a ser o segundo país do mundo com mais infeções, a seguir aos Estados Unidos, atualmente com mais de 8,7 milhões de casos.

Alguns especialistas defendem que a redução do número de casos nas últimas semanas indica que a pandemia já atingiu o pico na Índia, enquanto que outros questionam a fiabilidade dos testes de antigénio usados, mais rápidos mas menos precisos que os tradicionais testes RT-PCR.