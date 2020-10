Covid-19. Índia ultrapassa os oito milhões de casos

Com 8.040.203 infeções acumuladas, o país é o segundo do mundo com mais casos, a seguir aos Estados Unidos, atualmente com mais de 8,8 milhões.



Desde que a pandemia chegou ao país, a Índia contabilizou ainda 120.527 mortes, com 517 óbitos registados nas últimas 24 horas.



O número de casos na Índia disparou a partir de julho, tendo sido diagnosticados dois milhões de infeções em agosto e três milhões em setembro, mês em que o país atingiu um recorde diário, com 97.894 contágios num só dia.



Nas últimas semanas, o país tem vindo a reduzir a progressão da doença.



A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 44 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência France Presse.