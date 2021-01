Covid-19. Investigadores norte-americanos identificam duas variantes

Uma das variantes sofreu uma mutação semelhante à registada no Reino Unido, enquanto outra, nunca vista, foi detetada em Columbus, no estado do Ohio, onde se tornou na variante dominante em poucas semanas.", afirmou o professor de patologia da Universidade de Ohio State, Dan Jones, citado pela agência noticiosa Efe.De acordo com Jones,As duas variantes têm origem em mutações dentro dos Estados Unidos e não foram importadas de outros países desde março, quando foram iniciadas as sequenciações.A investigação, que ainda não foi revista, aponta que o coronavírus SARS-CoV-2 está a experienciar um período de alterações significativas na sua composição genética.

O grupo de trabalho da Casa Branca sugeriu no início do mês que poderá haver uma "variante dos EUA" devido ao aumento das infeções ocorridas no país durante os últimos meses.



c/ agências