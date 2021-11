Covid-19. Japão fecha-se aos visitantes estrangeiros devido a nova variante

"Proibiremos todas as (novas) entradas de estrangeiros de todo o mundo a partir de 30 de novembro", disse o primeiro-ministro nipónico, Fumio Kishida.



Os japoneses que regressam de nove países da África Austral e de países onde foram relatadas infeções com a nova variante terão de ser submetidos a "medidas rigorosas de isolamento de acordo com os riscos", disse Kishida.



O Japão, que tem tido restrições fronteiriças desde o início da pandemia, facilitou as medidas para viajantes de negócios, estudantes e estagiários estrangeiros no início de novembro, mas continua fechado aos turistas.



O governo japonês anunciou na sexta-feira que iria prolongar a quarentena hoteleira para dez dias para os visitantes do Botswana, Eswatini, Lesoto, Namíbia, África do Sul e Zimbabué que chegassem ao Japão.



Tóquio estendeu a medida este fim de semana aos visitantes que chegavam do Malawi, Moçambique e Zâmbia.



A nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul e, segundo a Organização Mundial da Saúde, o "elevado número de mutações" pode implicar uma maior infecciosidade.