Covid-19. Líderes da UE iniciam negociações difíceis sobre plano de recuperação

Na carta-convite dirigida aos chefes de Estado e de Governo dos 27, entre os quais o primeiro-ministro António Costa, o próprio presidente do Conselho Europeu assume que esta primeira cimeira para discutir as propostas apresentadas em 27 de maio passado pelo executivo comunitário visa apenas desbravar caminho com vista a um acordo numa posterior cimeira, já em julho, se possível presencial.", indica Charles Michel.





O que está em causa







Sobre a mesa, os líderes europeus têm as propostas de um Fundo de Recuperação da economia europeia no pós-pandemia, no montante global de 750 mil milhões de euros -- 500 mil milhões em subvenções e 250 mil milhões em empréstimos -, e de um Quadro Financeiro Plurianual revisto para 2021-2027, no valor de 1,1 biliões de euros.Portugal poderá vir a arrecadar um total de 26,3 mil milhões de euros, 15,5 mil milhões dos quais em subvenções e os restantes 10,8 milhões sob a forma de empréstimos (voluntários) em condições muito favoráveis.Como sucedeu em fevereiro, numa anterior tentativa de chegar a acordo sobre o orçamento plurianual da União, deverá registar-se um choque entre os chamados países "frugais" (Holanda, Áustria, Dinamarca e Suécia) e um conjunto bem mais vasto de Estados-membros intitulados "amigos da coesão", embora a crise da covid-19 tenha provocado novas alianças, já que os interesses dos Estados-membros divergem em função dos apoios que lhes podem vir a caber no quadro do Fundo de Recuperação.Inalterada é a posição dos "frugais", que, além de não quererem aumentar as contribuições para os cofres comunitários, defendem que os apoios de recuperação aos países mais fragilizados sejam na forma de empréstimos e sob condições estritas, e aqui reside o principal obstáculo a ultrapassar nas negociações.Fontes diplomáticas congratularam-se por, pelo menos, o "tom" das intervenções dos diversos Estados-membros nas reações às propostas já não ser tão "bélico" como em fevereiro passado.Pela parte de Portugal, o primeiro-ministro, António Costa, considerando "ambiciosa" a proposta avançada por Bruxelas, já disse esperar "que agora não seja o Conselho a frustrar a esperança que a Comissão Europeia abriu", numa alusão aos quatro países que se têm oposto à existência de subvenções a Estados-membros, ou ao recurso a mecanismos de mutualização da dívida, os chamados `frugais`.O Conselho Europeu desta sexta-feira realiza-se ainda por videoconferência devido à pandemia da covid-19, a partir das 9h00 de Lisboa, e não serão adotadas conclusões formais, já que se tratará de um "debate de orientação", explicaram fontes diplomáticas.