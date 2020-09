Covid-19. Mais de 924 mil mortos e 29 milhões de infetados em todo mundo

De acordo com o balanço da agência francesa de notícias, hoje às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa), já morreram pelo menos 924.968 pessoas e 29.061.830 foram infetadas em 196 países e territórios desde o início da epidemia de covid-19, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 19.334.000 casos já foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

A AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Nas últimas 24 horas foram registadas 3.844 novas mortes e 253.832 novos casos em todo o mundo. Os países que registaram o maior número de novas mortes são a Índia (1.136), os Estados Unidos (494) e o Brasil (415).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 194.081 mortes e 6.520.235 casos, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 2.451.406 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 131.625 mortes e 4.330.455 casos, Índia com 79.722 mortes (4.846.427 casos), México com 70.821 mortes (668.381 casos) e o Reino Unido com 41.628 mortes (368.504 casos).

Entre os países mais afetados, o Peru é o que tem mais mortos em relação à sua população, com 93 mortes por 100.000 habitantes, seguido da Bélgica (86), Espanha (64), Bolívia (63) e Chile (63).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 85.194 casos (10 novos entre domingo e segunda-feira), incluindo 4.634 mortes e 80.415 recuperações.

América Latina e as Caraíbas totalizaram 310.597 mortes e 8.282.745 casos, Europa 221.352 mortes (4.495.833 casos), Estados Unidos e Canadá 203.292 mortes (6.656.859 casos), Ásia 116.093 mortes (6.553.850 casos), Médio Oriente Médio 40.141 mortes (1.686.419 casos), África 32.616 mortes (1.355.521 casos) e Oceânia 877 mortes (30.604 casos).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Devido a correções feitas pelas autoridades ou publicação tardia dos dados, os números do aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.

Portugal, de acordo com o último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), contabiliza 1.867 mortos associados à covid-19 em 63.983 casos confirmados de infeção.

