Covid-19. México atinge 1.743 mortos em 24 horas

Desde o início da pandemia o México contabilizou 152.016 mortos e 1.778.905 contágios.



O país continua a ser o quarto no mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, do Brasil e da Índia, e o 13.º em número de infetados, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.



Desde o início do plano de vacinação, em 24 de dezembro, as autoridades mexicanas já administraram 652.319 doses da vacina do laboratório Pfizer, sobretudo ao pessoal de saúde.



As autoridades mexicanas querem vacinar quase 130 milhões de habitantes com um plano já em marcha e que deverá terminar em março do próximo ano. O objetivo da primeira etapa é vacinar os trabalhadores da área da saúde e da segunda cerca de 15 milhões de idosos.



O México tem acordos para a aquisição de 34,4 milhões de doses da vacina da Pfizer, 77,4 milhões da britânica AstraZeneca, 35 milhões de CanSino, 34,4 milhões da plataforma Covax da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 24 milhões da fórmula russa Sputnik V.