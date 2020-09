Covid-19. México com mais 421 mortos e 5.674 novos casos

Desde o início da pandemia, o país somou 668.381 casos confirmados de covid-19, que resultaram em 70.821 mortos, indicaram no domingo.

Do total, apenas 40.182 casos são ativos, ou seja, apresentaram sintomas nas últimas duas semanas, acrescentaram.

Com uma população de 130 milhões de habitantes, o México é o quarto país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia, e o sétimo com mais casos confirmados, de acordo com dados da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 921.097 mortos e mais de 28,8 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.