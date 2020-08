Covid-19. México com mais de 50 mil mortos desde o início da pandemia

"Infelizmente temos 50.517 mortes da covid-19 no México", disse o subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo López-Gatell, no Palácio Nacional na capital mexicana.



Nas últimas 24 horas, o país registou mais 6.590 casos, elevando o total de contágios para 462.690.



O México ocupa o sexto lugar no mundo em número de casos globais, depois dos Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul, e é o terceiro com mais mortes, depois dos Estados Unidos e do Brasil.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 712 mil mortos e infetou mais de 19 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.