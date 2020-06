Covid-19. México com novo recorde diário de casos e mais 759 mortes em 24 horas

Desde o início da pandemia, o México já identificou 191.410 casos, com as entidades oficiais a admitirem que o número será mais alto, uma vez que até ao momento foram realizados apenas cerca de meio milhão de testes, um por cada 250 habitantes.O México também possui uma taxa extremamente alta de infeções entre os profissionais de saúde: cerca de 39 mil dos casos confirmados (20% do total), registando-se ainda 584 mortes entre médicos, enfermeiros, técnicos e funcionários de hospitais.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 473 mil mortos e infetou mais de 9,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Press.