Covid-19. México com recorde de 16.468 casos num só dia

O valor mais alto anterior tinha sido registado em 9 de janeiro, quando o país totalizou 16.105 infeções.



O país anunciou também 999 mortes provocadas pelo novo coronavírus, elevando o total de óbitos para 137.916.



Desde o início da pandemia, o México acumulou ainda 1.588.369 casos confirmados de covid-19.



O México continua a ser o quarto país do mundo com mais mortes por covid-19, depois de Estados Unidos, Brasil e Índia, e o 13.º em número de infeções, de acordo com a contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins.



O país, que nas últimas semanas sofreu um aumento de casos e de vítimas fatais de covid-19, iniciou a campanha de vacinação em 24 de dezembro, tendo já vacinado 329.983 trabalhadores do setor da saúde, informaram as autoridades sanitárias na quinta-feira (madrugada de sexta em Portugal).



O México foi um dos primeiros países do mundo a iniciar a vacinação, apostando em imunizar a população, de 130 milhões de habitantes, até março de 2022.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.979.596 mortos resultantes de mais de 92,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.