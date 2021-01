Covid-19. México contabiliza mais 1.623 mortos

O país continua a ser o quarto no mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, do Brasil e da Índia, e o 13.º em número de infetados, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.A campanha de vacinação começou em 24 de dezembro e deverá prolongar-se até março do próximo ano. O objetivo é vacinar quase 130 milhões de habitantes, dando, na primeira etapa, prioridade aos trabalhadores da área da saúde e, na segunda, a cerca de 15 milhões de idosos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.159.155 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.