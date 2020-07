Covid-19. México regista 579 mortos e 6.149 novos casos nas últimas 24 horas

As autoridades mexicanas precisaram que há ainda 2.348 mortes a aguardar o resultado de estudos laboratoriais.



Além disso, há 81.411 casos suspeitos no país à espera de resultados clínicos, de acordo com a mesma fonte.



A capital mexicana continua a ser a zona que regista mais casos ativos (3.869) e mais mortos (7.910), representando 21,4% do total de óbitos no país. Seguem-se o estado de México (com 5.439 mortes), Baixa Califórnia (2.336), Veracruz (2.058) e Puebla (1.864).



O México está na sétima semana da chamada "nova normalidade", que funciona com base num semáforo epidemiológico a quatro cores, a partir do qual são reguladas as atividades económicas e de convivência.



Em 14 estados está a ser aplicado o vermelho, de risco máximo, e em 18 o laranja, considerado de alto risco. Ainda nenhum estado foi declarado amarelo (risco médio) ou verde (risco baixo).