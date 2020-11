Covid-19. México regista 645 mortos nas últimas 24 horas

A covid-19 está a caminho de se tornar a primeira causa de morte no México à medida que se aproxima da diabetes, de acordo com o Instituto de Estatística e Geografia mexicano.Com estes números, o México continua a ser o 11.º país com mais contágios e o quarto com mais mortes, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.422.951 mortos resultantes de mais de 60,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.