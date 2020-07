Covid-19. México regista 850 mortos e mais 6.258 infetados em 24 horas

O total de óbitos desde o início da pandemia subiu para 32.014 e o de contágios para 268.008.



A Cidade do México é a cidade com o maior número de casos acumulados com 53.423 desde o início da pandemia, seguida pelo Estado do México com 39.108, de acordo com dados divulgados pelas autoridades sanitárias.



As autoridades de saúde mexicanas indicaram que foram recuperados 163.646 pacientes desde 28 de fevereiro



A taxa de ocupação hospitalar para pacientes com covid-19 é de 45% no país, o que equivale a 13.249 das 29.711 camas que foram disponibilizadas, enquanto 3.740 das 9.956 camas preparadas para cuidados intensivos estão ocupadas.