Covid-19. Ministro das Comunicações do Brasil está infetado

A comunicação do resultado positivo foi dada pelo próprio ministro, através de um vídeo partilhado na rede social Twitter, em que declarou que a doença se manifestou depois de ter participado num jantar.Fábio Faria afirmou que está bem de saúde e que continuará a trabalhar integralmente a partir de casa.Mesmo com sintomas, Fábio Faria deu uma conferência de imprensa na quarta-feira, sem recorrer ao uso de máscara de proteção, em que comentou o plano de privatização dos Correios.Quase metade de todas as pastas ministeriais brasileiras (23) tiveram os seus responsáveis infetados pelo novo coronavírus.

Além dos ministros, o próprio presidente, Jair Bolsonaro, e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, tiveram resultado positivo, já estando recuperados da doença.