Covid-19. MNE cria linha de emergência

O objetivo é apoiar os portugueses que se encontrem transitoriamente em viagem no estrangeiro e que precisem de ajuda para regressar a Portugal.



Esta linha estará disponível nos dias úteis entre as 9h00 e as 17h00.



Fora deste horário, os viajantes podem recorrer ao Gabinete de Emergência Consular, em funcionamento 24 horas por dia.