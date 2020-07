Covid-19. "Notáveis" brasileiros pedem destituição de Jair Bolsonaro

Entre as personalidades brasileiras que assinaram o documento estão artistas como Chico Buarque e Lucélia Santos, o ex-jogador de futebol Walter Casagrande e o ex-ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira.Representantes de movimentos sociais, de centrais sindicais e de partidos de oposição reuniram-se em frente ao congresso brasileiro, na tarde de terça-feira, para divulgar as razões para o pedido de destituição de Bolsonaro."Por vezes, um desprezo absoluto à própria existência da pandemia, e por outras, a negação, a resistência, o boicote a medidas preventivas que seriam essenciais", alegou o advogado, citado pelo portal de notícias da câmara dos deputados.Entre os cidadãos que se manifestaram em frente ao congresso estavam indígenas e membros do movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgéneros).Durante o protesto foram erguidas faixas, bandeiras, cartazes e cruzes de madeira para lembrar os mais de 70 mil mortos devido à covid-19 no país. Na semana passada, o chefe de Estado confirmou estar infetado.





Requisitos para o avanço do processo







", afirmou o deputado Carlos Zarattini, do Partido dos Trabalhadores (PT).O mesmo portal de notícias indicou que já foram entregues 51 pedidos de destituição de Jair Bolsonaro.De acordo com a lei brasileira, um pedido de destituição de um presidente pode ser apresentado por organizações da sociedade civil, partidos políticos e até por cidadãos.Para que esses pedidos avancem é necessária a aprovação do presidente da câmara baixa, que atualmente é o centrista Rodrigo Maia, que já disse várias vezes que esse assunto não pode ser discutido no meio da atual pandemia da covid-19.