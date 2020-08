Covid-19. Números da pandemia não ajudam Trump durante entrevista

Durante a entrevista conduzida pelo correspondente político do site de notícias norte-americano Axios,Perante esta afirmação, o jornalista Jonathan Swan confrontou Trump, apresentando-lhe os factos:

Trump contrapôs e, olhando para uns gráficos que tinha em sua posse, afirmou que os “EUA são o [país] que apresenta números mais baixos em inúmeras categorias”.

disse Trump, ao que o jornalista questionou: “Em quê?”. O presidente entregou de seguida as folhas com os gráficos para que o jornalista pudesse confirmar.. Muito pior do que a Coreia do Sul, Alemanha, etc.”, reiterou Swan.“Não pode fazer isso", disse Trump, visivemente desorientado. "Tem de ir pelos casos”, defendeu o presidente. “Veja, estamos em último, o que significa que estamos em primeiro, temos os melhores [números]”, continuou a defender Trump enquanto apontava para os gráficos sobre o número de casos nos EUA.“Milhares de americanos estão a morrer a cada dia. Eu percebo que relativamente aos casos [de infeção] é diferente”, respondeu Swan, com Trump a acusar o jornalista de não estar “a reportar corretamente”.

“É por fazermos mais testes que temos mais casos”

O presidente norte-americano apresentou, de seguida, os gráficos referentes ao número de testes realizados no país para suportar novamente a afirmação de que a razão pela qual os EUA têm o maior número de casos está relacionada com o facto de serem o país com maior capacidade de testagem.“Não recebemos crédito por isso?”, questionou Trump. “”, continuou a argumentar o presidente.“Eu não nego os seus gráficos. Testou muito mais do que o resto do mundo. Eu não nego isso”, respondeu o jornalista. “”, respondeu Swan a Donald Trump.O presidente norte-americano insistiu: “Nós já testamos mais pessoas do que qualquer país, duas vezes mais do que toda a Europa (...) Nós já fizemos perto de 60 milhões de testes”.“Sabe, existem aqueles que dizem que ‘pode estar a testar demais’. Sabe disso”, disse Trump, que já sugeriu mesmo diminuir o número de testes de forma a ser registado um menor aumento do número de casos no país . Questionado sobre quem defende essa afirmação, Trump respondeu: “Leia os manuais, leia os livros”.

“Deixe-me explicar. O que os testes fazem é mostrar casos, onde podem existir casos de infeção. Sabe quando outros países testam? Quando alguém está doente”, explicou Trump. “E eu não estou a dizer que eles estão certos ou errados. Ninguém fez como nós fizemos e não recebemos qualquer crédito”, acrescentou, defendendo que “o único problema que temos agora é o de algumas pessoas terem de esperar mais do que gostaríamos” para receber o resultado do teste. “Os outros países não testam como nós e é por isso que não apresentam muitos casos”, salientou Trump.



Durante a entrevista,, um sintoma que não é tido como um dos mais comuns de infeção pelo vírus SARS-CoV-2.”, disse Trump. “E reportam como se tivéssemos mais casos do que países como a China, que não apresenta os dados, como sabe”, continuou.. “Como?”, questionou o jornalista, reforçando que o número de mortes sobe em milhares a cada dia.. Está sob controlo na medida em que podemos controlar”, respondeu Trump, quando o jornalista o criticou sobre as suas controversas afirmações em relação ao uso de máscara.O presidente norte-americano tentou, de seguida, transferir as culpas pelos surtos de Covid-19 aos governadores dos diferentes Estados: “Concedemos aos governadores tudo o que eles precisavam. Eles não fizeram o trabalho deles”.