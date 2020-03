Covid-19. OMS na Guiné-Bissau pede aprovação urgente do plano de contingência

Em entrevista à ONUNews, o representante considera que as autoridades guineenses estão "a perder tempo com a falta de aprovação do plano de contingência contra o novo coronavírus", elaborado com o apoio da OMS.

Jean Marie Kipela salienta que é necessário aprovar o documento, que tem um plano orçado em quase um milhão de euros, em que está tudo incluído.

"No plano de contingência está tudo incluído, porque tem muitos pilares, incluindo prevenção, locais de isolamento e quarentena e tratamento de casos confirmados. Tudo isso está no plano, mas, até este momento, a implementação do plano não está a ser feita nem a mobilização de recursos", alertou o responsável.

Jean Marie Kipela sublinhou que o "plano existe, mas não está ainda aprovado pelas autoridades para começar a implementação. Estamos a perder tempo, porque a qualquer momento podemos ter casos".

A Guiné-Bissau ainda não registou qualquer caso de Covid-19, mas dadas as fragilidades sanitárias do país, as autoridades decidiram pelo encerramento de fronteiras, com exceção para abastecimento de produtos de primeira necessidade e urgências médicas.

As autoridades encerram também escolas públicas e privadas, mercados nacionais e todo o comércio, que não forneça bens de primeira necessidade.

Foi também decidido encerrar locais de culto, nomeadamente à sexta-feira, sábado e domingo, piscinas, praias e complexos de lazer e desportivos.

A Guiné-Bissau atravessa mais uma crise política depois de Umaro Sissoco Embaló se ter autoproclamado Presidente e ter nomeado um novo Governo, liderado por Nuno Nabian, quando ainda decorre no Supremo Tribunal de Justiça um contencioso sobre as presidenciais de 29 de dezembro e quando existe um Governo, liderado por Aristides Gomes, saído das legislativas de março de 2019.

Segundo dados oficiais, o continente africano registava quinta-feira quatro mortos e 147 novos casos de Covid-19, elevando para 21 mortes e 801 o número de doentes em 36 países africanos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já matou 10.080 pessoas, a maioria na Europa (4.932) e Ásia (3.431), segundo o último balanço.

Com 3.405 mortes, a Itália é o país mais afetado, à frente da China (3.248), o centro inicial de contágio, e do Irão (1.433).