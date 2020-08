Covid-19. Operações aéreas limitadas por mais 30 dias na Venezuela

"O INAC, cumprindo as diretrizes do Executivo Nacional, para continuar a garantir a segurança do povo venezuelano e a dar o apoio necessário durante a atual contingência perante a pandemia da covid-19, informa a extensão da restrição às operações aéreas no território nacional por 30 dias", indicou em comunicado, divulgado na quarta-feira em Caracas.



Segundo o INAC, "ficam isentas operações em estado de emergência, voos de carga e de correio, aterragens técnicas, voos humanitários, repatriação ou voos autorizados pelas Nações Unidas e a passagem aérea de voos de carga e comerciais".



O documento sublinhou que, como medida preventiva para evitar a propagação do novo coronavírus, os passageiros naqueles voos "deverão cumprir a quarentena social coletiva sob estrita supervisão do Estado, assim como submeter-se às avaliações médicas correspondentes".



"Os voos excetuados deverão contar com uma pré-autorização da autoridade aeronáutica venezuelana, e das autoridades sanitárias e de migração", salientou.



O INAC adiantou que os "aeroportos de Maiquetía (a norte de Caracas), Maracaibo, Porlamar, Barcelona, Barquisimeto, Valência, Punto Fijo, San António del Táchira, Santo Domingo, Puerto Ordáz, Maturín e Caracas (a sul da capital)" estão fechados aos voos internacionais para prevenir a covid-19.



As autoridades venezuelanas registaram 27.938 casos da doença e 238 mortes, tendo sido dadas como recuperadas 19.706 doentes.



A Venezuela está desde 13 de março em estado de alerta, o que permite ao executivo decretar "decisões drásticas" para combater a pandemia.