Covid-19. Organização Eixo Atlântico pede uma só voz ao Governo português

O Eixo Atlântico critica a descoordenação no anúncio de novas regras na fronteira. O secretário-geral alerta para as consequências da confusão e desinformação com as novas regras e garante que os prejuízos vão ser elevados para Portugal.