Covid-19. Pelos menos 36 presos mortos durante protestos no Irão

Segundo descreve a Amnistia Internacional, nos últimos dias, o cenário em pelo menos oito prisões iranianas é de protesto e tem dado lugar a uma resposta violenta por parte dos guardas prisionais.Depois de organizações de direitos humanos terem relatado que vários reclusos em diversas prisões iranianas testaram positivo para o novo coronavírus,Realizam greves de fome numa luta contra a falta de respostas aos seus pedidos por liberdade, testes nas prisões, fornecimento de produtos e condições sanitárias adequadas e ordens de quarentena a prisioneiros suspeitos de infeção.Fontes credíveis contactadas pela organização não-governamental revelam queAcrescentam que, em pelo menos uma prisão, as forças de segurança espancaram os reclusos, o que possivelmente conduziu à morte de um 36º preso.Familiares de um dos prisioneiros mortos na prisão de Sepidar declararam à Amnistia Internacional, sob condição de anonimato, que vários dias após os protestos foram contactados por um membro da força policial para recolherem o cadáver.A polícia alegou que a morte do recluso estava relacionada comde drogas. No entanto a família alega que a vítima nunca usou esse tipo de substâncias. Como o preso não apresentava problemas médicos pré-existentes, a família suspeita que a sua morte tenha derivado da inalação de gás lacrimogéneo durante o protesto.No comunicado, a AI denuncia igualmente a morte de um adolescente na prisão de Mianboad, na província do Azerbaijão Ocidental, em 30 de março. Danial Zeinolabedini participava nos protestos e, a 31 de março, contactou a família a implorar por ajuda e alegando ter sido severamente espancado por guardas prisionais. A 3 de abril, os familiares de Zeinolabedini receberam um telefonema das autoridades a informar que o adolescente tinha cometido suicídio. A família negou a alegação, afirmando que o corpo do adolescente tinha hematomas e sinais de cortes.A própria Amnistia diz ter analisado uma fotografia do corpo do adolescente e acredita que

“É abominável”

Diana Eltahawy, diretora regional adjunta do Médio Oriente e do Norte África da Amnistia Internacional, considera estes atos “abomináveis”:A responsável da AI considera, por isso, urgente uma investigação independente sobre as torturas e mortes sob custódia, para que os responsáveis sejam levados à justiça.", acrescentou Eltahawy.A Amnistia Internacional está também a solicitar às autoridades iranianas que libertem imediata e incondicionalmente todos os prisioneiros mantidos unicamente por exercerem pacificamente os seus direitos.

A organização não-governamental menciona o caso do ativista dos direitos das minorias Mohammad Ali Amouri e vários outros que foram transferidos da prisão de Sheiban após os distúrbios e atualmente se encontram incomunicáveis num local desconhecido. A Amnistia Internacional teme que possam estar em risco de tortura.





Segundo a AI, apesar de algumas libertações iniciais, as autoridades iranianas não libertaram a grande maioria dos “prisioneiros de consciência” (políticos) e centenas destes permanecem na prisão.“As autoridades também devem ponderar libertar prisioneiros mantidos em prisão preventiva ou aqueles que possam estar mais expostos ao vírus”, anuncia ainda a ONG no comunicado.