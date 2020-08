Covid-19. Peru regista 221 mortes e 7.734 casos em 24 horas

De acordo com o último relatório do Ministério da Saúde, foram processadas amostras de 2.466.745 pessoas até à data (num país com cerca de 32 milhões de habitantes), tendo sido realizados 26.561 testes nas últimas horas.As autoridades acrescentaram que um total de 306.430 pessoas recuperaram da doença depois de completarem o seu período de isolamento domiciliário ou de terem tido alta de uma instalação de saúde.

De acordo com os números fornecidos, os casos ativos da doença ascenderam a 120.966 em todo o território peruano.