Covid-19. Quase 700 mortos e mais de seis mil infetados no México em 24 horas

O diretor de Epidemiologia do Governo mexicano, José Luis Alomía, adiantou ainda que se suspeita de que outras 2.185 mortes podem ter sido provocadas pela covid-19, aguardando-se exames laboratoriais para determinar a causa do óbito.



O México passou a Espanha e é já o sexto país do mundo com o maior número de mortes por covid-19.



Tanto os casos confirmados e ativos, bem como as mortes estão concentrados sobretudo na Cidade do México e no Estado do México.



O especialista também explicou, numa conferência de imprensa, que um total de 142.593 pessoas já recuperaram da doença, representando 60% dos casos confirmados acumulados desde que a pandemia foi declarada.



Desde 1 de junho, o México vive um período "novo normal", a partir do qual são reguladas as atividades económicas e de convivência com recurso a um semáforo epidemiológico de quatro cores.



Em 14 dos 32 estados do país, o vermelho é aplicado, com risco máximo, e nos 18 restantes, laranja de alto risco. Nenhuma entidade territorial mexicana foi declarada amarela (risco médio) ou verde (risco baixo).