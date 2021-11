Covid-19. Reino Unido com dois casos da variante Omicron

“Na última noite fui contactado pela Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido”, afirmou numa declaração à imprensa. “Fui informado de que detetaram dois casos desta nova variante, Omicron”, em pessoas "ligadas a uma viagem à África do Sul".





Segundo o ministro, um dos casos foi localizado em Nottingham e o outro em Chelmsford.





Numa nota do Ministério da Saúde, acrescenta-se que as pessoas contaminadas e as respetivas famílias se encontram já em isolamento.





O Executivo britânico anunciou ainda que Angola, Malawi, Zambia e Moçambique entram para a lista vermelha do Reino Unido.



A informação chega um dia depois de, na Bélgica, ter sido encontrado o primeiro caso da nova estirpe em solo europeu.





Este sábado, a República Checa e a Alemanha anunciaram suspeitas de casos da nova variante do SARS-CoV-2.



Nos Países Baixos, esta manhã aterraram 61 pessoas com covid-19 vindas da África do Sul, país onde a estirpe foi inicialmente detetada. As autoridades holandesas estão agora a analisar se estes passageiros estão infetados com a Omicron.



Em Portugal, a diretora-geral da Saúde avançou que há também casos sob investigação para se despistar se pertencem à nova variante.







A nova variante do coronavírus, Omicron, foi inicialmente detetada na África do Sul. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o "elevado número de mutações" pode implicar maior infecciosidade.