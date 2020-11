Covid-19. Residentes e auxiliares de lares serão os primeiros a receber vacina em Espanha

Na segunda-feira, o Governo de Pedro Sánchez tinha já anunciado que a vacinação em massa contra a Covid-19 começará já em janeiro do próximo ano. Os detalhes foram apresentados esta terça-feira, depois de o Conselho de Ministros espanhol ter aprovado o Plano de Vacinação Covid-19.Em conferência de imprensa,O Ministério da Saúde espanhol prevê que as primeiras doses estejam disponíveis em janeiro, quando a Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários aprovar as vacinas que estão atualmente em fase de revisão.

Este plano de vacinação é o resultado de dois meses de trabalho e divide a população a vacinar em 18 grupos populacionais com base em quatro níveis de risco: morbidade (relação entre o número de casos de uma doença e a população total de uma região) e mortalidade graves, grau de exposição à doença, impacto socioeconómico e taxa de transmissão.







“Primeiro irão sempre os mais vulneráveis”, explicou Illa. De acordo com o ministro espanhol, a ordem de prioridade foi decidida com base em "critérios científicos, éticos e legais", num quadro em que prevalecem princípios tais como igualdade, necessidade, equidade, proteção da deficiência e benefício social. Illa não revelou quais são os outros 14 grupos prioritários, limitando-se a afirmar que "serão anunciados oportunamente".

O plano divide a fase de vacinação em três etapas.que não vivem nas suas residências, assim como pessoas com deficiências que necessitam de medidas de apoio.

No total, o Governo espanhol espera vacinar 2,5 milhões de pessoas neste primeiro trimestre.

A terceira e última fase imunizará os restantes 18 grupos populacionais abrangidos, assim que os grupos de risco tiveram já recebido a vacina.

Pedro Sánchez anunciou na segunda-feira que a vacinação será gratuita, voluntária e distribuída nos 13 mil postos de saúde e consultórios médicos.

Salvador Illa recordou que a Comissão Europeia acaba de fechar um acordo de compra antecipada com a Moderna, que se junta aos concluídos com a Sanofi, a Janssen, a Astrazeneca, a Pfizer e a BioNTech, estando ainda Bruxelas também a negociar com a Novavax e a Curevac.As vacinas propostas pela Moderna, Astrazeneca e Pfizer estão neste momento a ser analisados pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e, no total, a, dado que a maioria das vacinas requer duas doses.

Em relação à logística para realizar a vacinação, o responsável governamental insistiu que Espanha tem um "sistema robusto" para vacinar e, apesar das dificuldades que "a priori" podem apresentar vacinas como a da Pfizer, que requer ser mantida a -80 graus Celsius, garantiu que "estas questões já estão resolvidas ou em vias de serem resolvidas".





através da vacinação contra a Covid-19 num contexto de disponibilidade progressiva de vacinas”.A Espanha é um dos países mais atingidos pela pandemia de covid-19 que já provocou mais de 1,3 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado.

O chefe de Governo espanhol deverá anunciar ainda esta terça-feira as medidas para ao Natal e o Ano Novo. No entanto, são já conhecidas algumas das medidas que constam do programa do executivo. Na noite de Natal e de passagem de ano, limita-se a seis pessoas os ajuntamentos entre diferentes núcleos familiares e o confinamento noturno será excecionalmente entre a 1h00 da madrugada e as 6h00.







c/ agências