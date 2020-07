Covid-19. Rússia redobra esforços para conseguir vacina em agosto

Autoridades russas admitiram à CNN que estão focadas em aprovar uma vacina contra o SARS-CoV-2 a 10 de agosto ou mais cedo. Criada pelo Instituto Gamaleya, com sede em Moscovo, a vacina será aprovada para uso público, com prioridade para os profissionais de saúde.Segundo a agência Reuters, o Instituto Gamaleya concluiu os primeiros testes clínicos realizados em humanos e espera iniciar testes em larga escala em agosto.”, disse fonte próxima à Reuters. “”, assegurou.“É um momento Sputnik”, disse à CNN Kirill Dmitriev, líder do Fundo de Investimento Direto Russo, que financia a investigação da vacina, referindo-se ao primeiro satélite lançado com sucesso pela União Soviética, em 1957, na corrida espacial contra os Estados Unidos.“Os americanos ficaram surpreendidos quando ouviram o sinal do Sputnik. Acontecerá o mesmo com esta vacina. A Rússia chegará lá primeiro”, acrescentou Dmitriev.A pressa russa de se tornar o primeiro país no mundo a aprovar uma vacina contra a Covid-19 está a merecer muitas críticas, com acusações a Moscovo de estar a colocar o prestígio nacional à frente da ciência e da segurança da população.Dmitriev recusa no entanto que o país esteja a comprometer a segurança nacional, argumentando que “o”. “Os nossos cientistas concentraram-se não em serem os primeiros, mas em proteger as pessoas”, garantiu o líder do Fundo de Investimento Direto Russo.

“Temos de garantir que estas vacinas são seguras e eficazes”

Mais de 100 possíveis vacinas estão a ser desenvolvidas em todo o mundo para travar a pandemia e pelo menos quatro projetos estão na fase III de testes em humanos, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), incluindo três desenvolvidos na China e outro na Grã-Bretanha.

A vacina utiliza vetores de adenovírus do tipo SARS-CoV-2 que foram enfraquecidos para não se replicarem no organismo. Ao contrário da maioria das vacinas em desenvolvimento, esta baseia-se em dois vetores, não um, e a administração será feita em duas doses.

Cientistas russos justificam a celeridade no desenvolvimento da vacina no facto de ser uma versão modificada de uma vacina já existente para combater outras doenças. No entanto, esta é a mesma abordagem que está a ser adotada por outros países.Mesmo entre os projetos que já entraram na última fase de testes, os cientistas defendem que existe ainda muito trabalho a fazer antes de as vacinas serem aprovadas, disse Mike Ryan, diretor-executivo da OMS.Embora ainda não tenham sido divulgados dados científicos sobre os ensaios clínicos, as autoridades russas já garantiram que essa informação está a ser compilada e deverá ser disponibilizada para revisão e publicação no início de agosto.No início deste mês, o Reino Unido, EUA e Canadá acusaram Moscovo de tentar roubar informações sobre vacinas e tratamentos contra a Covid-19 de instituições académicas e farmacêuticas de todo o mundo. O Kremlin negou estas acusações.A Covid-19 já infetou mais de 16 milhões de pessoas em todo o mundo e há já mais de 661 mil mortos. A Rússia é o quarto país mais afetado pela pandemia, com mais de 827 mil infetados e 13.642 mortos.