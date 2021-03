Covid-19. Timor-Leste anuncia mais 13 casos em Díli

Os casos foram detetados tanto em operações de rastreio de contactos como em testes em massa realizados em vários pontos da capital.Odete Viegas, coordenadora geral da comissão responsável pelo combate à covid-19 em Timor-Leste, referiu que na sequência da deteção dos novos casos - que aumenta para 48 o número total de casos ativos no país - registaram-se casos positivos ligados a pelo menos três escolas de Díli.Em causa estão a Escola Canossa, o Centro Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) - um projeto luso-timorense para a requalificação do ensino timorense em língua portuguesa -- e a Escola Internacional Maharlika.Foram recolhidas e continuam a ser recolhidas centenas de amostras, disse Odete Viegas, adiantando que, entre os locais visados estão o Ministério das Finanças e o Ministério dos Transportes e Comunicações, depois de terem sido identificados funcionários infetados.".A mesma responsável admitiu alguma preocupação sobre o facto de na segunda-feira, antes da imposição da cerca sanitária no município de Díli, milhares de pessoas terem partido da capital para vários municípios.", referiu.Odete Viegas disse que neste momento as equipas têm a capacidade de recolha de até 700 testes por dia, com o Laboratório Nacional a trabalhar ao máximo, conseguindo processar diariamente cerca de metade das amostras recolhidas.A vice-ministra das Finanças, Sara Brites, a vice-ministra do Turismo Comunitário e Cultural, Inácia Teixeira, e o vice-ministro do Comércio e Indústria, Domingos Lopes Antunes, foram três das pessoas testadas num dos espaços do Centro de Convenções de Díli (CCD) onde está instalada a Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).

Operações idênticas estão previstas para o Parlamento Nacional timorense e para outros pontos da cidade.