Covid-19. Trabalhadores da Amazon e Instacart em greve por melhores condições de segurança

Does this look like 6ft social distancing?? Does it look like I’m on 14 day paid quarantine this is my phone I was there every day this past week #Amazon #stopthelies #media if you want TRUTH come to me I have plenty #Facts pic.twitter.com/laKtUx6W4d — Christian Smalls (@Shut_downAmazon) March 30, 2020

Em State Island, Nova Iorque, um grupo de funcionários da Amazon participou nos protestos de segunda-feira depois de vários trabalhadores do armazém terem testado positivo para a Covid-19.Ao segurarem cartazes onde se lê “A nossa saúde é essencial”, “Tratem os funcionários como os vossos clientes”,A greve foi liderada do Christian Smalls, um funcionário que aconselhou a empresa a encerrar aquele local de trabalho durante um período de tempo, depois de uma colega ter testado positivo há duas semanas atrás., disse Smalls ao The New York Times , acrescentando que outros funcionários têm vindo a queixar-se de sintomas compatíveis com a doença, como febre, e continuam a trabalhar.. “Tomámos medidas extremas para garantir a segurança dos trabalhadores, realizando uma limpeza profunda três vezes mais do que o normal, adquirindo equipamentos de segurança e modificando os procedimentos para garantir a distância de segurança”, argumentou Timothy Carter, um porta-voz da Amazon.Pouco tempo depois dos protestos,ao deslocar-se ao local de trabalho durante o seu período de quarentena remunerada.No entanto, na rede social Twitter, o funcionário nega que estivesse de quarentena e contesta a empresa, apresentando vídeos a comprovar que se encontrava ainda a trabalhar durante a semana passada.“Não acreditem nestas mentiras. Verifiquem a minha página. Eu estive lá a semana toda. A companhia violou as suas próprias diretrizes de segurança”, escreveu Christian Smalls na rede social.“Isto parece-se com distanciamento social? Parece que eu estou numa quarentena paga de 14 dias? Isto é o meu telemóvel, eu estive lá todos os dias da semana passada”, disse ainda Smalls enquanto se vê um vídeo gravado onde diz ser a empresa.

“Estamos a recusar trabalhar para proteger os clientes”

Por sua vez, os trabalhadores da Instacart exigem material de proteção, como desinfetante, e um ordenado extra de cinco dólares como um pagamento de risco. Exigem ainda um alargamento do subsídio de doença – atualmente limitado a trabalhadores diagnosticados com Covid-19 – para incluir qualquer pessoa que possua um atestado médico.“Não estamos a recusar trabalhar apenas para nos protegermos a nós próprios, estamos a recusar trabalhar para proteger os nossos clientes”, disse aoVanessa Bain, uma funcionária na Instacart em Silicon Valley, Califórnia.“Em vez disso, a Instacart transformou esta pandemia numa campanha de relações públicas, retratando-se como o herói das famílias que estão isoladas ou em quarentena”, lê-se na carta.“A Instacart ainda não forneceu proteções essenciais aos compradores que poderiam impedi-los de se tornarem portadores, adoecerem ou pior. A promessa da Instacart de pagar aos compradores até 14 dias, se diagnosticados com a doença ou colocados em quarentena obrigatória, não só fica aquém, como também não está a ser respeitada”, acrescentam.De acordo com, a Instacart disse estar a tentar que fosse distribuído desinfetante para as mãos para os funcionários. Disse ainda que os trabalhadores terão direito a um bónus e a incentivos., disse Nilam Ganenthiran, presidente da distribuidora alimentar, em comunicado. “Avaliamos a crise da Covid-19 minuto a minuto para fornecer apoio em tempo real aos compradores e clientes”.Embora os números da adesão à greve não sejam claros, os organizadores acreditam que centenas dos 200 mil trabalhadores da Instacart estavam a recusar apresentar-se ao trabalho. No entanto, na segunda-feira, a distribuidora de produtos alimentares desmentiu estes números e disse que foi inclusivamente registado um aumento de 40 por cento no número de pessoas a trabalhar no atendimento dos pedidos –– em comparação com os números da semana anterior. A Instacart disse ainda que foram vendidos mais produtos nas últimas 72 horas do que nunca.Em relação à Amazon, os organizadores da greve em Nova Iorque dizem que várias dezenas de trabalhadores participaram no protesto. No entanto, a empresa diz que foram menos de 15 dos cerca de cinco mil funcionários daquele armazém.