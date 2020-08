Covid-19. Venezuela prolonga quarentena até 13 de setembro

", disse Nicolás Maduro à televisão estatal venezuelana.O presidente da Venezuela sublinhou ainda que "", para combater a covid-19 no país.", frisou.





Exceções específicas







Maduro indicou também que, entre hoje e 16 de agosto, os venezuelanos vão ter sete dias de "flexibilização parcial e vigiada" da quarentena, no Distrito Capital e nos estados de Miranda, La Guaira, Sucre, Bolívar e Táchira.Nestas regiões e naquele período, vai ser permitido o funcionamento da construção civil, de lojas de ferragem, da indústria química, dos transportes, da banca, de cabeleireiros, de oficinas mecânicas e de peças para automóveis, dos consultórios médicos e odontológicos, do têxtil e calçado, além de serviços personalizados e dos veterinários.Por outro lado, nos outros 16 estados do país, estão autorizados a funcionar, durante os próximos sete dias, as atividades de lavagem de automóveis, oculistas, locais de reparações eletrónica, comercialização de papel e livrarias, gelatarias e cafés a domicílio, lavandarias e tinturarias, fabricação e embalagem de equipamentos eletrónicos, serviços de encomenda, registos e notários, eventos desportivos sem público e ginásios, cinemas ao ar livre e centros comerciais.A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, apelou aos comerciantes e à população em geral para que respeitem os protocolos de segurança e sanitários implementados devido à covid-19.





Voos restringidos e números







A Venezuela está desde 13 de março em estado de alerta, o que permite ao executivo decretar "decisões drásticas" para combater a pandemia.Os voos nacionais e internacionais estão restringidos até 12 de agosto, estando a população impedida de circular entre os distintos municípios do país.

Nas últimas 24 horas, a Venezuela registou oito mortos e 844 novos casos de covid-19, 797 de transmissão local e 47 importados.