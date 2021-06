Covid-19. Vice-presidente do Brasil faz "mea culpa"

O vice-presidente do Brasil, em entrevista ao canal Globo News, reconheceu as falhas do Governo na gestão da pandemia. Hamilton Mourão tem-se queixado publicamente, nas últimas semanas, de ter sido afastado das reuniões ministeriais do Governo pelo Presidente, Jair Bolsonaro.



O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de mortos provocados pela Covid-19 e o terceiro com maior número de infeções.