Da favela para a JMJ. Jovens músicos vão tocar para o Papa em Lisboa

Da favela para a Jornada Mundial da Juventude. 23 jovens músicos, moradores de um dos maiores complexos de favelas do Rio da Janeiro, a Maré, vão tocar para o Papa. A Orquestra Maré do Amanhã vai estar em Lisboa. A reportagem é do correspondente da RTP, Pedro Sá Guerra.