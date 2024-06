Daguestão. 19 mortos em vários ataques terroristas

Na Rússia, vários ataques terroristas causaram 19 mortos no Daguestão. Há ainda registo de vários feridos.

Os ataques atingiram duas igrejas ortodoxas, uma sinagoga e um comando da polícia. Houve, ainda, uma segunda sinagoga incendiada.



Um padre foi assassinado e vários membros das forças da segurança foram mortos a tiro. Foi decretado luto nacional no Daguestão até quarta-feira.



Estes ataques, com motivação religiosa podem estar também relacionados com a guerra na Ucrânia.



O governador da região acredita que os responsáveis pelos ataques sabiam o que estavam a tentar alcançar.