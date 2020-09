Degelo. Nível do mar pode subir 2,5 metros mesmo cumprindo o Acordo de Paris

– o limite estabelecido no Acordo de Paris -,, explica o estudo publicado na revista. Isto porque, quando parte de um bloco derrete, a superfície do mesmo passa a estar a um nível mais baixo e, portanto, mais quente, dificultando novas formações de gelo.Anders Levermann, coautor do estudo desenvolvido pelo Instituto Potsdam de Pesquisas sobre o Impacto Climático, na Alemanha.“Mesmo que cumpramos com o Acordo de Paris, vamos atingir um enorme aumento do nível do mar [devido ao degelo na Antártida], e um aumento catastrófico caso não cumpramos com o acordo”, alertou.Apesar de o estado do manto de gelo da Antártida se manter relativamente estável há milhares de anos, o seu futuro poderá ser decidido nas próximas décadas., frisou Levermann ao

No início deste ano, foram pela primeira vez registadas temperaturas superiores a 20 graus centígrados na Antártida.

Para Jonathan Bamber, professor de glaciologia na Universidade de Bristol, este estudo alemão “, e que essas consequências aumentam exponencialmente conforme aumenta a temperatura”.“Até o aumento do nível do mar na Antártida resultante da subida de dois graus centígrados estabelecido pelo Acordo de Paris representa uma ameaça existencial para as nações. Estamos a falar do desaparecimento de nações do mapa, porque vão deixar de existir”, lamentou o especialista.O manto de gelo da Antártida tem cerca de cinco quilómetros de espessura e guarda mais de metade de toda a água do mundo.

Gelo no Ártico também está sob ameaça

No início desta semana, também o Ártico deu sinais do impacto da crise climática, com o seu gelo a atingir o nível mínimo anual: o segundo valor mais baixo nas últimas quatro décadas.Desta vez,, de acordo com o norte-americano National Snow and Ice Data Center.“É devastador ver outro verão no Ártico a terminar com tão pouco gelo”, afirmou aoa cientista Twila Moon. “Não só existe uma área de gelo muito pequena, como é também mais vulnerável no geral., que têm de agir para travar esta alarmante perda de gelo”, apelou.