Democratas regozijam-se com `gaffes` de vice de Trump

No momento em que, esta semana, a ginasta norte-americana Simone Biles ganhava a sua segunda medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, os democratas foram ao `baú` das memórias recuperar uma declaração de Vance, em que o candidato republicano criticava a atleta por ela ter alegado a sua saúde mental para se retirar dos Jogos Olímpicos de 2020.

"Penso que reflete muito mal no nosso tipo de sociedade o facto de tentarmos elogiar as pessoas, não pelos momentos de força, não pelos momentos de heroísmo, mas pelos momentos mais fracos", disse Vance, numa declaração televisiva, quando nessa altura concorria a um lugar no Senado.

A equipa de campanha da candidata democrata, Kamala Harris, aproveitou o momento de glória de Biles em Paris para divulgar nas redes sociais as declarações de Vance, feitas em 2021, e Aida Ross, porta-voz do Partido Democrata, comentou que o candidato a vice republicano "não tem qualquer autoridade para falar dos momentos de fraqueza de alguém".

O ano de 2021 parece ser um filão rico para os democratas aproveitarem falhas de Vance, como aquela em que o republicano se queixava que o país era governado por "mulheres com gatos e sem filhos, com vidas miseráveis", referindo-se a Kamala Harris, que não tem filhos biológicos.

Esta declaração suscitou uma acesa polémica nas redes sociais e instigou mesmo uma dura troca de palavras entre Vance e a popular atriz Jennifer Aniston, que recentemente tinha tornado públicos os seus problemas de fertilidade.

"Senhor Vance, eu rezo para que a sua filha tenha a sorte de poder ter filhos dela um dia", escreveu Aniston, nas redes sociais, num comentário que os democratas fizeram questão de destacar nas suas próprias páginas.

A polémica foi ainda mais popular entre os democratas do que um `post` que Vance tinha republicado na rede social X, em fevereiro passado, onde se vê a foto de uma mulher junto de um golfinho, juntamente com a legenda: "Mulher é violada por golfinho e gosta".

A partir da redescoberta desta mensagem, os `memes` (fenómeno de viralização de imagens ou textos nas redes sociais) associando Vance a golfinhos multiplicaram-se à velocidade do interesse dos democratas em explorar as debilidades da candidatura republicana, incluindo um rumor de que o candidato a vice teria tido alguma forma de relação sexual com luvas de latex e um sofá (o que provocou ainda mais `memes`).

A agência noticiosa Associated Press chegou mesmo a divulgar uma peça inicialmente intitulada "Não, JD Vance não teve sexo com um sofá", mas essa peça acabou por ser retirada da linha, depois de o seu título se ter tornado viral nas redes sociais.

Mesmo depois de ter ficado claro que esse episódio não tinha qualquer fundamento factual, o rumor continuou a circular, com a ajuda das equipas de gestão de redes dos democratas.

"Mesmo que reconheçamos que este não é um facto empírico, é divertido falar sobre ele", comentou John Wihbey, professor associado de Inovação e Tecnologia dos `Media` na Northeastern University.