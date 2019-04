Departamento do Tesouro não quer mostrar impostos de Trump

Joana Raposo Santos - RTP11 Abr, 2019, 15:23 | Mundo

“O Comité requer os materiais até dia 10 de abril, mas o Departamento do Tesouro não irá concluir a análise desse pedido até essa data”, escreveu Mnuchin numa carta dirigida ao Comité de Modos e Meios, entidade de maioria democrata que revê e faz recomendações acerca de orçamentos governamentais.Em resposta à recusa do Tesouro em entregar os documentos, o presidente do Comité afirmou que irá discutir com a sua equipa qual a ação adequada a adotar.



O secretário do Tesouro refere ainda preocupações quanto a “abuso da autoridade” e defende que a lei citada no pedido de Richard Neal, presidente do Comité que quer ter acesso aos impostos declarados por Trump nos últimos seis anos, não pode ser utilizada “com o propósito de humilhar ou atacar figuras políticas ou partidos”.



Donald Trump tem-se recusado a divulgar as declarações de impostos a diversas entidades, alegando que não pode fazê-lo visto que os documentos estão sob auditoria. Especialistas da área fiscal já afirmaram, porém, que uma auditoria não impede a divulgação pública dos impostos, uma prática recorrente entre os anteriores presidentes norte-americanos.



Ron Wyden, senador democrata do Comité de Finanças, acredita que o envolvimento de Mnuchin é “um sinal de interferência política” e que, se este não fornecer as declarações de impostos do Presidente, “estará a quebrar a lei”.



Na quarta-feira, Trump voltou a lembrar a auditoria em curso. “Adoraria dar-lhes os impostos, mas não irei fazê-lo enquanto estiverem sob auditoria pelos Serviços de Receita Federal. É muito simples”.

Proteção dos cidadãos

Steve Mnuchin avançou que o Departamento do Tesouro está a pedir o aconselhamento do Departamento de Justiça, de modo “a assegurar que a resposta dada é totalmente consistente em relação à Lei e à Constituição”.



A carta do secretário do Tesouro foi escrita depois de o seu Departamento ter recibo de William Consovoy, advogado de Trump, uma outra missiva na qual era pedido que “a informação [sobre os impostos do Presidente] não fosse divulgada até existir uma opinião legal formal por parte do Departamento de Justiça”.



“As implicações legais deste pedido podem afetar a proteção de todos os americanos quanto à divulgação de informações fiscais pessoais motivada por questões políticas, independentemente do partido no poder”, garantiu Mnuchin.



O secretário do Tesouro defendeu ainda que “o pedido do Comité levanta sérias questões quanto ao alcance constitucional da autoridade de investigação do Congresso, à legitimidade do objetivo legislativo apresentado e aos direitos constitucionais dos cidadãos norte-americanos”.