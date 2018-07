Deraa. Tropas de Assad içam bandeira no berço da revolta

Carlos Santos Neves - RTP13 Jul, 2018, 12:32 / atualizado em 13 Jul, 2018, 12:47 | Mundo

O acordo acabou por ter a aceitação das forças rebeldes a 6 de julho, ao cabo de quase três semanas de sucessivas vagas de bombardeamentos sobre Deraa, cidade que empresta o nome a uma província a sul, porção territorial de elevado peso estratégico: na vizinhança da Jordânia e sobre a linha de separação com a fatia dos Montes Golã ocupada por Israel.



O içar da bandeira nacional em Deraa é visto como um gesto “simbólico” pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que opera a partir do Reino Unido.

O motor russo

O apoio militar da Rússia permitiu já que as tropas do regime retomassem o controlo de mais de 60 por cento do território sírio. Desde 2011, ano em que eclodiu a guerra civil síria, morreram mais de 350 mil pessoas no país de Bashar al-Assad. O conflito lançou também milhões de pessoas em fuga.

Há ainda algumas localidades e pequenas posições sob controlo rebelde ou dedo Estado Islâmico, mas Damasco recuperou a soberania sobre mais de 80 por cento daquela província.Ao abrigo deste desfecho desenhado por mão russa, os rebeldes ficaram obrigados a deixar para trás todas as peças de artilharia de que dispunham.Ao mesmo tempo, os combatentes que se recusarem a permanecer na cidade - cujos órgãos administrativos regressaram à tutela do regime – terão de rumar a Idlib, província do noroeste do país que conserva importantes bolsas de resistência ao Exército sírio.O momento do içar da bandeira síria aconteceu na quinta-feira, quando uma coluna de veículos de polícias militares russos e patentes das tropas de Bashar al-Assad chegou ao centro de Deraa, onde decorreu o cerimonial.“Unidades do Exército sírio entraram em Deraa al-Balad e içaram a bandeira nacional em praça pública”, relatava ontem a agência estatal Sana.A cerca de 100 quilómetros de Damasco, Deraa é encarada como odas manifestações que, em 2011, levaram o regime a reagir com punho de ferro e o país a mergulhar numa sangrenta guerra civil.Foi no início de março desse ano que dezenas de jovens inspirados pelos movimentos de massas da Tunísia e do Egipto deram início à contestação.Os adolescentes acabariam por ser detidos e submetidos a tortura, segundo os opositores de Bashar al-Assad. A 15 de março de 2014 a contestação chegava a Damasco com manifestações por “uma Síria sem tirania” e “sem corrupção”.O sul da Síria, que integra as províncias de Deraa, Quneitra e Sweida, fora já abrangido por um cessar-fogo acertado em julho do ano passado entre Rússia, Estados Unidos e Jordânia. Com a queda de Ghouta Oriental, em abril de 2018, Deraa voltou a ser um alvo preferencial das forças de Damasco. A última investida começou a 19 de junho.Sem embargo dos avanços das tropas de Assad, sob a asa protetora de Moscovo, a Síria continua a ser um país fragmentado – a norte há ainda territórios em mãos rebeldes, que beneficiam de apoio turco; combatentes curdos secundados pelos Estados Unidos controlam posições no nordeste; Idlib, no noroeste, mantém-se sob domínio de combatentes islamitas.